Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında gösterildi

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi bünyesindeki CWTS Leiden Ranking 2022 Sıralaması, dünya çapında 1318 üniversiteyi kapsıyor. Bu üniversiteler, 2017-2020 dönemi Web of Science tarafından indesklenen yayın sayılarına göre seçildi. CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin yayın sayılarını belirlemek amacıyla gelişmiş bir veri toplama yöntemi kullanıyor. CWTS Leiden Ranking üniversiteleri bilimsel etki, iş birliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistikler sağlayan ayrıntılı bibliyometrik göstergeler kümesi üzerinden değerlendiriyor.

PROF. DR. ERDÖL: ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "2015 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Rektörü olarak büyük bir gurur içindeyim. Kısa bir süre önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin performansının değerlendirildiği '2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısı, Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı ve açık erişim imkânı bulunan kurum adresli bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci olmuştuk. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında da Hacettepe'nin ardından ikinci olmuştuk" dedi.

"ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYA ÇAPINDA KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERLE YARIŞIR HALE GELMİŞTİR"



Prof. Dr. Erdöl konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu gurur verici başarının ardından yaptığım her konuşmada bizim rakiplerimiz ülkemizdeki üniversiteler değil, dünyanın önde gelen üniversiteleridir dedim. Kısa vadede dünyanın ilk 500 uzun vadede de ilk 100 üniversitesi arasına girmemiz gerektiğine dikkat çektim ve tüm çalışma arkadaşlarımdan bu doğrultuda aksiyon almalarını rica ettim. Şimdi de CWTS Leiden Ranking 2022 Sıralamasında dünyanın saygın üniversiteleri arasına 618. Sıradan girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sıralamada 2017-2020 verileri kullanılmış. 2017-2020 dönemi Web of Science tarafından indekslenen yayın sayılarına göre yapılan sıralama özellikle üniversitemizin kuruluş dönemlerine denk geldiği için ilk 500'ün biraz üzerinde çıkmış görünüyor. İnanıyorum ki bir sonraki sıralamada ilk 400 sıralamasında yer bulacağız.



Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu İle birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız hamdolsun. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir."