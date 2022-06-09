Sağlık çalışanlarına maaş ve emeklilik düzenlemesi: Ek ödeme tavan tutarları da artıyor

BİR YILLIK SÜRE VERİLİYOR

Teklifle, sağlık personelinin istifa ederek özel sektöre geçişini önlemek için mali durumları düzeltiliyor. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları gerekecek. 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.