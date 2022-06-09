Sağlık çalışanlarına maaş ve emeklilik düzenlemesi: Ek ödeme tavan tutarları da artıyor

Sağlık çalışanlarının mali durumlarını iyileştiren yasa Meclis tatile girmeden yaşama geçirilecek. Düzenlemeye göre Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.
Ek ödeme tavan tutarı bir aydaki maaş, yan ödeme, tazminat toplamının yüzdesine göre belirleniyor. Doktorların emekli aylığındaki yükseliş yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte aylıklara yansıyacak. Teklifle ayrıca Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.
2008'DEN SONRA BAŞLAYANLARI DA KAPSIYOR
İlave ödemeden 2008 yılından sonra devlet memurluğuna başlayan doktorlar da yararlanacak. Kamudan emekli olan doktorların da ilave ödeme tutarları artırılıyor. Teklife göre Mayıs 2008'den sonra kamuda çalışmaya başlayan doktorlar da ek ödemeden yararlanacak.
ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMDE 5 KAT ARTIYOR
Özellikli tıbbi işlem karşılığı yapılan ek ödemelerde oranlar beş kat artırılacak. Yoğun bakım, doğumhane, diyaliz, ameliyathane gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 225 oranı yüzde 260 uygulanacak. Hastane müdürü, eczacılarda yüzde 250'den yüzde 305'e, diğer personel de yüzde 150'den yüzde 225'e çıkarılıyor. Sağlık Bakanlığı personeliyle birlikte üniversite öğretim üyeleri, sağlık personelinin sabit ödemeleri yükseltiliyor.
EMEKLİ DOKTORLARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ
Teklife göre, makam tazminatı almayan uzman tabip, diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17 binden 26 bine, uzman olmayanların da 13 binden 20 bine yükseltiliyor. Emekli aylıklarında yaklaşık 2120 lira ve 1650 lira artış görülecek. Buna göre, 25 yıl hizmeti olan bir uzman doktorun aylığı bin 400 liradan 12 bin 521 liraya çıkacak.
BİR YILLIK SÜRE VERİLİYOR
Teklifle, sağlık personelinin istifa ederek özel sektöre geçişini önlemek için mali durumları düzeltiliyor. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları gerekecek. 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.