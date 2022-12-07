Sağlık harcamaları 2021’de 354 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41.6 artarak 353 milyar 941 milyon liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, genel devlet sağlık harcaması yüzde 41.5 artışla 280 milyar 220 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 42.1'lik artışla 73 milyar 721 milyon lira olarak hesaplandı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 79.2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20.8 olarak gerçekleşti. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2021 yılında yüzde 49.5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22.8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 9.4 ile ayakta bakım sunanlar izledi. Kişi başına sağlık harcaması 2020'de 2 bin 997 lira iken 2021'de yüzde 40.3 artarak 4 bin 206 liraya yükseldi.