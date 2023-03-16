Sağlık harcamalarında yeni dönem! Bakan Bilgin duyurdu: Vatandaşa ödenen tutar artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yapılan ücret ödemesi değişliklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı.

Kemik içi implant için ödenen tutar; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gazilerimizle vazife ve harp malulleri için 700 TL'den 2500 TL'ye; vazife ve harp malulleri ve terör olaylarında yaralananlar için de 2500 TL'ye çıkarıldı.

Vatandaşlarımızın ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez tutarları %50 ila %100 arasında değişen oranlarda; gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar ise %39 ila %200 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Çölyak hastalığında ve protein metabolizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de %100 oranında artış yapıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."