Sağlık ordusuna 40 bin kişilik kadro alındı

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
, Sağlık Bakanlığı
'na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin eleman alınması için kadro verdi. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM
'ye gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, 10 bin 348 hemşire, bin 600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacak" dedi. Bakan Koca, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS
puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir."
MARTTA ALIM YAPILACAK
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak. ANKARA