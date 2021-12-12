Sağlık ordusuna 60 bin kişilik takviye

Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca
, Türkiye
'nin Turkovac ile dünyada Kovid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye yaklaşık 50 yıl sonra yüzde 100 kendi imkânları ile aşı geliştirdi" dedi. Koca, yakın zamanda Türkiye'de aşı ve biyoteknolojik ürün geliştirecek modern bir merkez yapılması için de ihaleye çıkılacağını anlattı.
İLACIN % 88'İ YERLİ
Bakanlığının TBMM Genel Kurulu
'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunun, ilaç ve tıbbi cihazın regülasyonundan sorumlu uluslararası tanınırlığı olan bir otorite olduğunu belirterek, "Bu kurumumuzun faaliyetleri ile bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'i ülkemizde üretilmektedir. Bu kurumumuz sayesinde her yıl ilaç ihracatımız katlanarak artmaktadır. Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz feryadıdır" dedi. Bakanlığa 40 bin yeni kadro tahsis edildiğini hatırlatan Koca, "ÖSYM
'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli
gönderildi, önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanmış olacak. KPSS
puanına göre merkezi yerleştirmeyle ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Bunun dışında, mart ayında ise 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personeli de ayrıca almış olacağız" diye konuştu.
KİT ALIMINDA REKABET ARTTI
KİT alımıyla ilgili teklif sayısını artırmak istediklerine değinen Fahrettin Koca, "Teklif verenlerin sayısı 15 firmaya çıktı. Açık ihale 750 tur yapıldı, 750 tur ve 2.5 dolardan olan kit 9.6 liraya indi. Yani, 700 milyon liradan 190 milyon liraya indi" bilgisini verdi.