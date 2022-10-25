Sağlık teknolojileri 660 milyar dolara koşuyor

Sağlıkteknolojileri (Healthtech) çok hızlı bir şekilde büyüyor. Healthtech pazarının 2025 yılına kadar yüzde 25'lik bir büyüme ile yaklaşık 660 milyar dolara ulaşması bekleniyor. GOOINN'in hazırladığı Healthtech 2022 raporuna göre dünyada ve Türkiye'de, Kovid-19, tüm sağlık sistemini temelden dönüştürdü ve dijitalleştirilmiş sağlık hizmetlerini geliştirdi. 2016 yılından bu yana global olarak 5.5 kat artış yaşanan ve 2019 yılında 175 milyar dolar değerinde olan Healthtech pazarının 2025 yılına kadar 660 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Raporda, küresel pandeminin sanal hizmetlere olan talebi artırmasıyla 2021 yılında healthtech sektörüne yapılan yatırımların 34 milyar dolar ile rekor kırdığı belirtiliyor. Buradaki en büyük yatırım 2.4 milyar dolar ile akıl sağlığı alanına yapıldığı görülüyor. Türkiye'de ise, 2016 yılından bu yana Healthtech alanına yapılan yatırımlarda dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın ve makine öğrenmesinin günlük hayatta daha fazla rol alması bu alana verilen önemi arttırmış durumda. 2020 yılına kadar yapılan yatırımlar ise, pandemiden sonra iki katına çıktı. Ülkede aktif olan startup sayısı satın almalar ile birlikte bugün 538 iken, 2008 ile 2022 yılları arasında bu alana 40.98 milyon dolar yatırım yapıldığı gözlemlendi. Diğer yandan, online sağlık hizmetleri ve mindfullnes alanında hizmet veren startuplara olan ilgi arttı.Healthtech'in gelecekte kullanım alanları altı ana başlıkta 14 farklı alanda sıralanıyor. GOOINN, Healthtech'in gelecekteki global kullanım alanlarını Yönetim, Cerrahi, İlaç Geliştirme, Fitness, Tanı & Hata Azaltma ve Akıl Sağlığı olmak üzere 6 ana başlıkta belirledi. Telehealth, mHealth, Giyilebilir Cihazlar, Genomik, Robotik Cerrahi, Anti-aging, Assistive Tech, Fertility Tech, Gen Tedavisi, Tıbbi Dış İskelet ve Protez, Mental Health Tech, Nanotıp, Nöroteknoloji ve Sleep Tech başlıklarında 14 farklı alan olarak raporda sıralandı.