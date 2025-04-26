Sağlık turistine sorumlu personel şartı

Sağlık Bakanlığı'nca Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik güncellendi. Buna göre, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak. Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler, portal üzerinden takip edilebilecek, hastalar aldıkları hizmeti buradan görüntüleyebilecek. Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda destekleyecek. Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için bir sorumlu personel belirlenecek ve sunulan hizmetin takibi yapılacak. Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi USHAŞ tarafından yürütülecek.

UZAKTAN HİZMET İMKÂNI

Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek. Sağlık tesisleri, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından oluşturulan, uluslararası geçerliliği bulunan akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri'ne bağlı olarak geçerliliğini koruyacak, yetki belgesi devredilemeyecek. Tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu kuruluşlar, yabancı dil seçeneği bulunan internet sitesi oluşturacak. Sağlık tesisinde uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışan personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunun belgelendirilmesi gerekecek. Aracı kuruluşlar, 7 gün 24 saat esasına uygun olarak ve en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunacak.