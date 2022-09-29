Sağlık turizminin merkezi Türkiye’ye dünyadan turist yağıyor

Sağlık turizminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor. Türkiye'de verilen genel sağlık hizmetinin rakiplerinin çok önünde olduğuna işaret eden Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) ve Exclusive Hair Clinic'in Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, özellikle şehir hastanelerinin yapımıyla birlikte organ nakilleri başta olmak üzere büyük hastalıkların tedavileri için Avrupa ve Ortadoğu'dan yoğun bir hasta gelişi olduğunu vurguladı.Sağlık turizminde rüzgarın Türkiye'den yana estiğini ifade eden Terziler, şunları söyledi: "Bu sene sağlık turizmi kapsamında 2 milyonun üzerinde turist ve 4 milyar doları aşan bir gelir bekliyoruz. Avrupa'da sağlık sistemi çok kötü durumda. Kolu kırılan insanlara bile röntgen çekmeye 1 ay sonraya gün verildiği oluyor. Bizde ise bırak filmi, parayı verdikten yarım saat sonra tomografi ve MR çektirebilirsiniz. Çok kaliteli doktorlarımız başta olmak üzere son sistem laboratuvarlar, ekipmanlar ve cihazlarla her şeyimiz var. Şu anda sağlıkta en iyisi Türkiye mi Amerika mı karar veremiyorum. Genel sağlıkta kalite ve fiyatta gerçekten rakibimiz yok diyebilirim."Sağlık turizminde saç ekiminin çok önemli bir payı olduğunun altını çizen Terziler, toplam gelirin yarısının saç ekimi turizminden kaynaklandığını ifade etti. Terziler, "Bu sene 1 milyonun üzerinde saç ekimi turisti ağırlayacağız. Yaklaşık ortalama 2 bin dolardan saç ekimi yapıldığını düşünürsek 2 milyar doların üzerinde yıllık ciro bekleniyor" dedi.Saç ekiminde gelecekte robotik saç ekiminin ağırlık kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Terziler, "Her operasyonda aynı kalitenin tutturulamaması saç ekiminin önümüzdeki yıllarda robotlarla yapılacağı ihtimalini gündeme getiriyor. Bizim de bu noktada Türk mühendislerle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımız var. Bunlara yaptığımız yatırımlar 2 milyon doları geçmiş durumda. Türk robotları kullanılmaya başlanacak. Böyle dönemlere de giderek yaklaşıyoruz" dedi.