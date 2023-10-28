Sağlık vadileri geliyor

Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlıkta da dışa bağımlılıktan kurtulup dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi için düğmeye basıldı. AK Parti, aşıdan MR gibi tıbbi cihazlara kadar sağlık alanındaki tüm teknolojilerin yerli üretimi için sağlık vadileri kurulmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. İlk olarak Ankara ve hemen ardından İstanbul'da sağlık vadisi oluşturulacak. AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı teklifin detayları ortaya çıktı:AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı sağlık torba yasa teklifi kapsamında sağlık çalışanlarının disiplin işlemleri ile yanlış tedavi durumunda uygulanan sigortalara ilişkin düzenlemeler yer alacak. Disiplin işlemlerine ilişkin bazı hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. AYM'nin gerekçeli kararına paralel düzenlemeler yapılacak.Türkiye'nin ithal kalemleri arasında en önemli alanlardan biri sağlık sektörü. Dış ticaret açığının düşürülmesi ve Türkiye'nin bu alanda bağımlılığının ortadan kaldırılması için savunma sanayi benzeri bir program devreye sokulacak.Sağlık vadileri adı verilen bu projenin yasal altyapısına ilişkin düzenlemeler hazırlanan yasa teklifinde yer alacak. Sağlık vadilerinin bünyesinde araştırma-geliştirme, inovasyon, etkileşim ve eğitim merkezleri, her türlü laboratuvar ve üretim tesisleri, otel, konferans salonları gibi sosyal tesisler yer alacak.Sağlık vadisi adı altında kurulan bu teknoparklarda, yerli ve milli sağlık teknolojileri geliştirilecek, Türkiye kendi tıbbi cihazlarını, ilaç ve aşılarını üretecek. Buraların ekonomi serbest bölgesi ilan edilmesi, sağlık teknolojisi üretecek fabrikalara yerler ayrılması düşünülüyor.İlk sağlık vadisinin Ankara Bilkent'te kurulması planlanıyor. Bunun hemen ardından İstanbul Sağlık Vadisi devreye girecek. İhtiyaç duyulması halinde başka merkezler de açılacak.