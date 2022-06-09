Sağlık ve mobilite teknolojilerinde Türkiye’yi 2030’a taşıyacak yol haritaları hazır

Türkiye'nin gelecek vizyonunu yansıtmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanan Teknoloji Yol Haritaları'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, yol haritalarının yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vereceği belirtilerek, küresel çapta büyük bir dönüşüme tanıklık eden sağlık ve mobilite sektörlerinde, nüfusun artması ve kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi zorluklara karşı yeni hizmet modelleri geliştirilerek çözüm üretilebileceği aktarıldı.

Genelgede, çalışmalara rehberlik etmek, yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vermek üzere "Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası" ile "Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası"nın hazırlandığına işaret edildi.

AVRUPA'DA LİDERLİK, DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 5 HEDEFİ

Genelge ile yürürlüğe giren "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nda, 2022-2030 yılları için kısa, orta ve uzun vadeli 14 stratejik, 46 alt hedef, 184 politika ve eylem ile 9 kritik proje belirlendi.

Türkiye'yi elektrikli, bağlantılı, otonom araçlar ve teknolojilerinin üretiminde küresel bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen yol haritası ile ülkenin otomotivde, gemi üretiminde, insansız hava araçlarında, raylı sistemlerde kabiliyetlerini daha da güçlendirerek aktörlerin ve kuralların yeniden belirlendiği mobilite sektöründe öncü konuma gelmesi amaçlanıyor.

Yol haritasında yer alan hedeflere göre, mobilite araçlarında yerlilik oranı yükseltilerek hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider olmak, dünya sıralamasında ilk 5'e girmek ve bölgesel batarya üretim merkezi olmak için gereken çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, "Mobilite Yazılım ve Donanım Geliştirme Merkezi" kurulması, "batarya modül ve paketi ile alt komponentlerinin geliştirilmesi ve üretim yatırımının yapılması" ile "bir veya birden fazla firmanın ortak ya da lisanslama yolu ile batarya hücresi yatırımı yapılması" gibi kritik projeler bulunuyor.

YERLİ ÜRETİCİLERİN PAYI ARTACAK

"Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası" kapsamında 2022-2030 yılları için 9 stratejik hedef, 4 stratejik amaç, 28 politika ve eylem planı ile 5 kritik proje önerisi belirlendi.

Yol haritası ile ülkenin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe halihazırda sahip olduğu yetkinliklerini daha da güçlendirilmesi için sağlık alanındaki girişim sayısının, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranının, ilaç sektöründe kutu ve değer bazında imal oranının, tıbbi cihaz pazarında yerli üreticilerin payının ve tıbbi cihaz ve ilaç patent başvuru sayısının artırılması hedefleniyor.

Yol haritasıyla, Kovid-19 salgınından da çıkarılan derslerle stratejik alanlarda yerli ve milli kabiliyetler artırılacak, önleyici ve kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri ile sağlık harcamalarında tasarruf edilmesine katkı sağlanacak, toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı artırılacak.

Bu doğrultuda yol haritasında, "Kritik-Stratejik Biyoteknoloji Üretim Projesi", "Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kurumunun kurulması" ve "Ulusal Omiks Platformunun oluşturulması" gibi kritik projeler bulunuyor.