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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Sağlıklı büyümenin temelleri güçlenecek

Sağlıklı büyümenin temelleri güçlenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacağını bildirdi.
Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerine dikkati çeken Şimşek, "2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
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Sağlıklı büyümenin temelleri güçlenecek
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