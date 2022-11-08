SAHA EXPO’da Gürbağ rüzgârı esti





"VERİMLİLİK ODAKLI BİR ÜRETİM ANLAYIŞINI BENİMSEDİK"

Gürbağ Savunma ve Teknoloji olarak Gürbağ Grup çatısı altında 2020 yılında Ankara'da faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Bağıban "Savunma sanayii ve teknoloji sektörünün milli mühendislik ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyerek Ar-Ge odaklı entegratör bir kuruluş olduk.

Savunma ve teknoloji alanında sektörün sorunlarına mühendislik çözümleri üretiyoruz. Gürbağ Savunma Teknoloji olarak yerli ve milli üretime azami katkı sağlamak amacıyla müşteri ve verimlilik odaklı bir üretim anlayışını benimsedik.

Bu sayede müşteri portföyünü de genişleterek savunma ve teknoloji sektöründe iş ortaklarına en uygun ve kaliteli ürün ve hizmeti sunmak için çalışmayı kendimize vazife edindik" diyerek çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktardı.



YENİLİKÇİ VE MİLLİ SİSTEMLERİMİZİ FUARDA KATILIMCILARLA BULUŞTURDUK

Batuhan Bağıban, Türk savunma sanayiinin bağımsız üretim gücünün gösterilmesi noktasında SAHA EXPO'nun kritik bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde yüksek teknolojiye ve stratejik öneme sahip firmalarımız ve ürünleri, SAHA EXPO'da bir araya geldi. Gürbağ Savunma ve Teknoloji olarak bizler de askeri alandaki yenilikçi ve milli sistemlerimizi fuarda katılımcılarla buluşturduk" dedi.