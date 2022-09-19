KURUCU yönetimden bayrağı devralan SEDDK'nın yeni yönetimi, sektörlerin sağlıklı işleyişi, gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümlerden, ortak akılla geliştirilen iş birliklerine kadar birçok başlıkta yeni vizyon ve misyonlarını basın mensuplarıyla buluştukları toplantıda anlattı. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, henüz ikinci yılını geride bırakan kurumun başta pandemi olmak üzere yaşanan tüm zorluklara rağmen geride kalan sürede en öncelikli sorumluluğu olan kamu yararını gözeterek sektörün sağlıklı gelişimi için birçok önemli düzenlemeye imza attığını ve denetleme görevini de başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi. Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kurumumuz kısa sürede sektörün tüm paydaşların referans noktası olmayı başardı. Her geçen gün güçlenen kadromuzla sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi için ortak akıl ve istişare ile tüm paydaşları yakından dinleyerek önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Şeffaf bir yönetim tarzını benimsediğimiz yeni dönemimizde her alanda sahada ve proaktif olacağız. Güçlü bir iletişim politikası izleyeceğiz."