Türkiye, iki yıllık pandemi süreci ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde yeni bir başarı hikâyesi yazıyor. Bu yılın başında 45 milyon turist hedefi koyan, ardından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bunu 42 milyon olarak revize eden Türkiye'ye tüm zorlu sürece rağmen dünyanın birçok ülkesinden turist akını var. Beklentinin üzerinde turist alan ve yılsonu hedefini 47 milyon turist olarak revize eden Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz ve Ege otelleri doldu taştı. Sahillerde iğne atsan yere düşmüyor. Temmuz ayını yüzde 90'ın üzerinde dolulukla kapatan Antalya otelleri başarılı ivmesini ağustosta da sürdürüyor. Yerli turistin gözdesi olan Ege'de doluluk ortalamaları yüzde 90 olarak seyrederken, Ortadoğulu turistin büyük ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz'deki otellerde yer yok.Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin pandemi ve savaş gibi tüm zorlu süreçlere rağmen başarılı bir tablo çıkardığını belirterek, "Turizmde karnemiz güzel" dedi. Ülke genelinde otel doluluklarının yüksek olduğuna dikkat çeken İşler, "Ege'de yabancı pazara çalışan oteller full. Çeşme gibi yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği yerlerde ise biraz daralma var. Bu açığı yabancılarla kapatmak için çalışıyoruz. Bölgede otellerin doluluk ortalaması yüzde 90. Rekor kırılan 2019'u bu yıl sonunda aşacağız" diye konuştu. Ege'de İngiltere'nin lider pazar olduğunu anlatan İşler, bunu Almanya'nın takip ettiğini ekledi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın temmuz ayını yüzde 90'ın üzerinde dolulukla kapattığını, ağustosun da benzer şekilde devam ettiğini söyledi. "12 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 7.5 milyonu aştı" diyen Kavaloğlu, ağustos sonunda gelen toplam turist sayısının 9 milyonu aşacağını kaydetti. Kavaloğlu, "Temmuzda Rusya yeniden hareketlendi. Antalya'ya gelen Rus turist temmuzda yeniden lider oldu. Bunu Almanlar izledi. Almanya'da da güzel bir tablo var. Geçen ay Antalya'ya gelen Alman turist sayısı 2019 yılını aştı" ifadelerini kullandı.KARADENİZ Turizm İşletmeleri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, son dönemde yürütülen başarılı diplomasi hamlelerinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Toktaş, "Suudi Arabistan ile gelişen pozitif diyalog Doğu Karadeniz otellerini doldurdu. Temmuz ayından beri Trabzon ve Rize'deki oteller yüzde 100 dolu. Günlük oda fiyatları da ortalama 250 dolar. Bu fiyatlar Uzungöl'deki tesislerde 500 dolara kadar çıkıyor. Esnaf da turizmciler de memnun" dedi. Ortadoğulu turistin bölge için büyük öneme sahip olduğunu anlatan Toktaş, "Bazen bu turistlere yönelik hoş olmayan tavırlar sergilenebiliyor. Şu anda bölge ekonomisine çok güçlü katkı sağladıklarını unutmamak gerekiyor. Bu güçlü turizm ivmesini sürdürülebilir kılmak için diyaloğumuzu artırarak sürdürmemiz lazım" diye konuştu.