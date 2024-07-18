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Giriş Tarihi: 19.7.2024

Sahte alkole elektronik alkol takip sistemi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Sahte alkole elektronik alkol takip sistemi
Tarım ve Orman Bakanlığı, ölüme sebep olan sahte alkol ticaretini mercek altına aldı. Bakanlık tarafından geliştirilen Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS) ile sahte alkollü içki üretimi ve yasa dışı üretimden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yazılımı ve veri transfer ekipmanı bakanlığımızın öz kaynaklarıyla geliştirilen sistem, yasal ticareti istisnasız kayıt altına almayı ve yasa dışı ticareti tamamen görünür hale getirerek mücadeleyi kolaylaştırmayı hedefliyor" dedi.
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Sahte alkole elektronik alkol takip sistemi
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