Sahte alkole elektronik alkol takip sistemi

Tarımve Orman Bakanlığı, ölüme sebep olan sahte alkol ticaretini mercek altına aldı. Bakanlık tarafından geliştirilen Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS) ile sahte alkollü içki üretimi ve yasa dışı üretimden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yazılımı ve veri transfer ekipmanı bakanlığımızın öz kaynaklarıyla geliştirilen sistem, yasal ticareti istisnasız kayıt altına almayı ve yasa dışı ticareti tamamen görünür hale getirerek mücadeleyi kolaylaştırmayı hedefliyor" dedi.