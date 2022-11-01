Sakarya belediyeciliği dünyaya örnek oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası alanda önemli bir ivme yakaladı. Özellikle tarımsal, sportif ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi için önemli çalışmaların öncüsü olan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın vizyoner çalışmalar ortaya koyuyor. İlk olarak 'Dünya Bisiklet Şehri' ve daha sonra 'Avrupa Spor Kenti' unvanlarını kazanan Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı projelerle ülkede ve dünyada örnek alınan bir belediye oldu. Yaratıcı fikirler, inovatif yaklaşım ve yoğun bir çalışma temposuyla Sakarya'ya birçok yenilikçi proje kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce İstanbul'da bir ödüle layık görüldü. LOB'in İnternational şirketi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Global Quality Summıt (Küresel Kalite Zirvesi) ödül töreninde Başkan Ekrem Yüce, 'Yılın en iyi belediye başkanı' ödülüne layık görüldü.Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de fuarda bir stant kurduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, "Tüm dünyadan birçok firmanın kendi ürünlerini tanıttığı çok önemli bir fuarda bizimde yer almamız gurur verici. Bu tarz birliktelikler sayesinde hem yurtiçi hem de yurtdışından birçok firma ile anlaşmalar yapıp yeni işbirlikleri sağlamış oluyoruz. Üretimden, istihdama kadar her şeyi içinde barındıran bu alanda ülkeler arası ortak yatırım da söz konusu. Biz de kendi standımız kurduk ve yurt dışından gelen misafirlerimize Sakarya'yı tanıtacağız" diye konuştu.Sakarya, fuara bu yıl 20 firma ve toplamda 1029 metrekare alan kullanarak katılım sağlayacak. Konuyla ilgili olarak MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, şu bilgileri verdi: "1993'ten beri düzenlediğimiz fuarda bu yıl 25 bin metrekarelik alanda, 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağız. Bizler MÜSİAD Sakarya olarak 2020'de gerçekleştirilen 18. MÜSİAD Expo Fuarı'na 11 firmayla, toplam 663 metrekare alanla katılım sağladık. Bu yılki fuara hedefimiz olan 1000 metrekreyi aşarak 20 firma toplamda 1029 metrekare alanla katılım sağlayacağız. Avrupa, Asya, Afrika ve MENA Bölgesi'nden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO'da yerini alacak. buz de firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik."