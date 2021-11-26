Sakarya Gaz Sahası’na İngiliz danışman

Karadenız'de bulunan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin proje yönetim ortağı global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood olacak. Türkiye
Petrollerinden (TP) yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık merkezli Wood, Türkiye'nin Karadeniz kıyısından 150 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin entegre proje yönetim ortağı olarak atandı. Projenin ilk etabında entegre proje yönetimi ve mühendislik doğrulama testleri gerçekleştirilecek. Kontrat kapsamında deniz altı üretim sistemi, gaz iletim boru hattı ve Filyos'taki kara işleme tesisinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinin yönetimi de yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Enerji, İnovasyon ve Optimizasyon Başkanı Andy Hemingway, Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye'nin enerji endüstrisinin ve ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Onlarca yıllık deneyime sahip şirket olarak bu yeni önemli projede TP ile uzun süredir devam eden çalışma ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı. ANKARA