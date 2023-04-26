Sakarya Şehir Hastanesi yükseliyor! 831 deprem izolatörü yerleştiriliyor

300 POLİKLİNİKLİK YER ALACAK

Böylece bazı branşlarda başka hastanelerden yardım alma durumunun ortadan kalkacağına dikkati çeken Öğütlü, "Burada yaklaşık 300 polikliniğimiz olacak. 34 branş civarında ve içinde yanık, kemik iliği nakli üniteleri ile hiperbarik oksijen tedavi merkezimiz de olacak. Bunlar hem halkımıza hem de sağlık turizmine hizmet edebilecek şekilde dizayn edilecek" diye konuştu.

Öğütlü, heyecan duydukları hizmetin devreye alınması için önlerinde 14-15 aylık süre bulunduğunu aktararak, proje kapsamındaki 100 yataklı acil durum hastanesinin de aktif olduğunu anımsattı.