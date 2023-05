Sakarya tarımda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri oldu

Sakarya, tarımda hayata geçirilen projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Domatesten mantara, aromatik bitkilerden, kenevir üretimine kadar tarımın her alanında mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem Yüce'nin tarım politikalarıyla ülkenin tarımsal kalkınmasında lokomotif şehirlerden biri olarak anılıyor. Başkan Yüce, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kurduğumuz 'Tarımla büyüyen bir Sakarya' hayali için gündüz-gece çalışıyoruz. İstiyoruz ki bu şehir topraktan aldığı ürünle yarınlara en güçlü şekilde ulaşsın. Tarımda marka şehir olduğumuzu Türkiye ve dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.Başkan Yüce, "Tarım A.Ş'yi ve Sera A.Ş'yi kurduk. Ülkemize örnek olacak Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlayacak projeleri bir bir hayata geçirdik. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde jeotermal ısıtmalı topraksız tarım uygulamasını hayata geçirdik. 6 ayda 700 tonu aşan bir hasat yaptık. Bunun yanında yeşil hazine keneviri ön plana çıkardık, kenevir üretiyoruz. Kenevirden üreteceğimiz lif, elyaf iplikleri iç ve dış piyasaya sunacağız. 165 baş manda kapasiteli hastalıklardan ari bir çiftlik kurduk. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) ile bu alandaki yatırımlarımızı taçlandıracağız" dedi.Aromatik bitki, fidan, çilek ve mantar üretimiyle ciddi bir kazanım elde ettiklerini belirten Başkan Yüce, "Bunların yanında solucan gübresi tesisi, kültür ortamında salep yetiştirilmesi, safran, çilek, mantar yetiştiriciliği kozmetik ürünler üretimi, tıbbi ve aromatik bitkilerden yağ üretimi için şehrin dört bir yanında tesisler ve üretim alanları oluşturup yola koyulduk. Fidan üretimi ve peyzaj alanında oluşturduğumuz Yanık Fidan Teşhir Alanı ve BAHÇEM satış ofisleriyle dünyanın en potansiyelli şehri olan Sakarya'mızı marka yapmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük aromatik bitki üretim alanı Sakarya Botanik Vadisi'ni faaliyete geçirdik. Tam 70 kilometrelik alanda şu an çeşitli türlerden 3 milyonu aşkın tıbbi ve aromatik bitki bulunuyor. Aldığımız hasadı SERA A.Ş ve FİDAN A.Ş bünyesinde işleyerek ürüne dönüştürüyoruz. Lavantası, adaçayı, biberiyesi, kekiği, ıhlamuru ve akasyası ve daha sayamadığım birçok bitki burada hayat buluyor. Kısaca her yönüyle Sakarya tarımla büyüyor, gelişiyor ve 'marka şehir' unvanını yaptığı her işte tescilliyor" ifadelerini kullandı.Ülkemizin kurulu enerji gücünün yaklaşık olarak yüzde 10'luk kısmını oluşturan güneş enerjisi çevreci oluşu ve maliyetinin diğer enerji kaynaklarına göre daha düşük olması nedeniyle her geçen gün daha önemli hale geliyor. Çevreci projeleri ve üretimin her alanında öncü oluşu ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Karaman Mahallesi'nde 55 bin metrekare alan üzerinde inşa ve test çalışmalarını sürdürdüğü GES Projesi sayesinde yılda 4 bin hanenin enerji tüketimine eş değer enerjiyi güneşten elde edecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), marifetiyle yürütülen enerji yatırımında devam eden çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması hedefleniyor.Belediyeciliğin temelinde üretimin ve vatandaşa üretim ile hizmet etmenin olduğunu dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, " Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hem Türkiye Cumhuriyeti olarak hem de belediyeler olarak üretimin her alanında başarılı projeleri hayata geçiriyoruz. Görüldüğü gibi sadece bu yıl içerisinde enerji, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda hayata geçirilen projelerle Türkiye dünyanın gündeminden düşmüyor. Üretimin her zaman güç ve bağımsızlık sağladığını Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği projeler sayesinde şahit olduk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu üretim anlayışıyla göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımıza durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam ediyoruz"