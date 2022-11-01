Sakarya üretecek Türkiye kazanacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin bugünlerine ve yarınlarına hizmet edecek önemli yatırımları Sakarya'ya kazandırmaya devam ediyor. Üreten şehir Sakarya sloganıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Yüce, tarım alanında hayata geçirdiği örnek projelerin ardından şimdi de SASKİ marifetiyle hayata geçirilecek Karaman GES Projesi ile enerji üretiminde Türkiye'de öncü olmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. "Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz" Sosyal belediyecilik anlayışına yakışır şekilde Sakaryalılar için üretimin her alanında çalıştıklarını belirten Başkan Yüce, "Biz bu yola çıktığımızda Sakarya üreten şehir olacak dedik. Bugün bu anlayışla sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hemşerilerimiz için üretime aralıksız devam ediyoruz. Tarımda örnek projeleri hayata geçirdik. Başarılı çalışmalarımız sayesinde Sakarya tarımsal üretimde adeta marka oldu. Şimdi ise sıra, geleceğin en temel ihtiyaçlarından biri olan enerjide. Yenilenebilir enerjinin önemini anlayan ve geleceği bugünden görebilen belediyecilik anlayışımızla enerji yatırımlarımıza hız kazandırdık. Güneşten üreteceğimiz enerji sayesinde SASKİ bünyesinde hizmet veren tesislerimizde kendi enerjimizi kullanacağız. Böylelikle maliyetleri de düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.Panel kurulumunun aralıksız bir şekilde devam ettiğini ve çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Yüce, "55 bin metrekare alanda güneşten üreteceğimiz enerji sayesinde yıllık 4 bin adet hanenin tüketeceği elektrik miktarına eş değer enerji üreteceğiz. Panel kurulumlarımız süratle devam ediyor. Enerji üretim alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden yenilerini ekleyeceğiz. Sakarya yenilenebilir enerji konusunda yakın gelecekte adından çokça söz ettirecek. Projelerimizi yakından takip eden ve halka hizmet yolunda öncümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üretim alanında bizlere verdiği destekten ötürü şükranlarımı arz ederim"