Sakarya’da her atık ekonomiye kazandırılıyor! 3,5 yılda 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi üretildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından atıkların bertarafı için 2018'de hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle atıklardan elektrik enerjisi üretimi devam ediyor.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak adına inşa edilen SEKAY tesisinde bugüne kadar 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı. Bu miktar, yaklaşık 110 bin kişinin meskenlerdeki tüketimine karşılık geliyor.

Tesise 16 ilçeden günde gelen 1000 ton çöp katı atık işlenerek geri dönüştürülüyor.

Atıkların yüzde 30'luk kısmı, zemini mebran ve dere çakılı ile örtülü olan düzenli depolama sahasında muhafaza edilip çürütülerek metan gazı elde ediliyor. Zeminde serili olan mebran ve dere çakılı sayesinde toprağa sızıntı engellenerek çöpün toprağı kirletmemesi sağlanıyor.

Kalan yüzde 70'lik kısımdan ayrıştırılan cam, kağıt, metal ve plastik, geri dönüşümle ham madde olarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Elde edilen metan gazı ve çöpün geriye kalan kısımdan sağlanan biogaz ile elektrik enerjisi üretilirken, aynı zamanda gübre ve atıktan da yakıt elde ediliyor.