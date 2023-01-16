Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri başladı

Serdivan Spor Salonu'ndaki "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimi programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin gösterimiyle başladı.

Şehit aileleri ve gazi kontenjanından hak sahibi olanların açıklanmasının ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, engelliler için ilk kurayı çekti.

Konuşmasına "Rabbim Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diyerek başlayan Vali Kaldırım, "5 yılda 500 bin konut, 2 yıl içinde de 250 bin konut. Altı ilçemizde gerçekleşiyor. Şimdiden hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Sakarya'da 2 bin 750 konut yapılacak inşallah. Bugün 1760'ının kura çekimi var. Yarın da kura çekimleri devam edecek." dedi.

Vali Kaldırım, devletin, hiçbir vatandaşı açıkta bırakmadığına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ'ye teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kura çekimine devam edildi.

"İLK DEFA EVİM OLACAK"

Kurada adı çıkan 48 yaşındaki engelli vatandaş Yılmaz Vurgun, gazetecilere, "İlk defa evim olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evliyim, 1 oğlum, 1 kızım var. 2017'den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici. Ağladım ama mutluluktan, çünkü ilk defa ev sahibi oldum." dedi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nedim Arsal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Arifiye'de 120, Hendek'te 220, Kocaali'de 300, Ferizli'de 250 ve Taraklı'daki 100 konutun kurası yarın aynı salonda çekilecek.