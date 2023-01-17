Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı
Giriş Tarihi: 17.1.2023 14:54

Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak 2750 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesi tamamlandı.

AA
Sakarya’da İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura çekimleri tamamlandı

Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'ndaki "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında kura çekimi programının ikinci gününde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 5 ilçede yapılacak toplam 990 konut için kuralar çekildi.

Arifiye'de 120, Ferizli'de 250, Hendek'te 220, Kocaali'de 300 ve Taraklı'da yapılacak 100 konut için başvuran vatandaşlardan bazıları salonda hazır bulundu.

Şehit aileleri ve gaziler kontenjandan direkt hak sahibi olurken, engelliler, emekliler, gençler ve diğer gruplar için kura çekimleri yapıldı.

Sakarya kent merkezinde yapılacak 1760 konut için hak sahipleri dün kura töreniyle belirlenmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA