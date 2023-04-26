Sakarya’da mantar üretim tesisi kuruldu

"ŞEHRİMİZDE TARIMSAL ÜRETİME YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Tesisin üretim aşamalarını kontrol eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, diğer mantar üretim seralarının yanında bu tesisin de üretimde, bölgede ve Türkiye'de örnek sisteme sahip olduğunu belirtti.

İstiridye ve kültür mantarının yetiştirileceği tesisin yakında faaliyete gireceğini aktaran Yüce, "Şehrimizde tarımsal üretime yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İstiridye ve kültür mantarı ürettiğimiz tesislerimiz mevcuttu, şimdi vites artırıyoruz. Yakın zamanda üretim faaliyetlerine başlayacak yeni tesisimizde üretiminin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İlk yıl hedefimiz yalnızca bu tesis özelinde 50 tondur. İnanıyoruz ki teknolojisiyle otomasyon sistemleriyle topraksız tarımda bölgenin ve dünyanın örneği olacak bir tesisi hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.