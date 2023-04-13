Sakarya’da yapılacak aktif karbon üretim tesisi yatırımına devlet desteği

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırımın 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. Gerek olması halinde bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Aktif karbon üretim tesisi için 2 milyar 62 milyon 144 bin 300 lira sabit yatırım yapılması öngörülürken, 156 ilave istihdam ve 16 nitelikli personel istihdamı hedefleniyor.

Yatırım aktif karbon üretim kapasitesi yıllık 23 bin 40 ton olacak.

Proje, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteğinden de yararlandırılacak.