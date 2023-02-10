Sakaryalı iş insanları deprem bölgesine 60 tır yardım malzemesi gönderdi

Altuğ, bölgeden gelen talepler doğrultusunda yardımların organize şekilde devam ettiğini aktararak "Şu ana kadar 60 tır malzeme yolladık bölgeye, her ile, ilçeye. 4 ilde seyyar mutfak kurduk. Seyyar mutfaklarda sıcak aş vermeye başladık bölge halkına. Devamlı koordineli bir şekilde ne ihtiyaç varsa yollamaya gayret ediyoruz" dedi.

Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfının mutfağını seyyar hale getirip bölgeye göndereceklerini dile getiren Altuğ, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da nakdi anlamda üyelerimizden, iş adamlarımızdan onaylı bir hesap numarasına para topluyoruz. Bu 3-5 günlük bir olay değil" ifadesini kullandı.

Altuğ, yardımların uzun süre devam ettirilmesi çağrısında bulundu.