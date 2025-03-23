Sakarya’nın üretimi 2028’de 5 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, enerji alanında attıkları adımlarla yerlilik oranında artış sağladıklarının altını çizdi.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Türkiye'nin genç nüfusu, büyüyen ekonomisiyle enerji talebinin arttığını, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını ifade eden Bayraktar, 2016'da uygulamaya aldıkları Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktıklarını dile getirdi.

"Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir" değerlendirmesinde bulunan Bayraktar, petrol ve doğalgaz aramacılığında yabancı şirketlerle ortaklıkları bir kenara bıraktıklarını ve Türkiye'nin dünyanın en modern sismik ve sondaj arama gemilerine sahip bir ülke haline geldiğini anlattı. Bayraktar, su yüzeyinden itibaren 12 kilometreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip 4 gemi bulunduğunu bildirdi.

EN BÜYÜK KEŞİF OLDU

Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bayraktar, üretime ilişkin müjde vererek, "Gazı 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdik.

Bugün 3 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik. İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız. 2028'de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA

GABAR'DA 100 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

PETROL üretimine yönelik açıklamalarda da bulunan Bayraktar, "Adı terörle anılan Gabar'da şu anda hummalı bir çalışma var. Terörden dolayı adeta girilemeyen dağlarda, 90'ın üzerinde kuyu faaliyet gösteriyor. Günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik. Burada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Allah'ın izniyle 100 bin varilin de üzerine çıkacağız" ifadelerini kullandı.