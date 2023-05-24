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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Salgın cezaları iade edilecek

ANKARA
Salgın cezaları iade edilecek
Salgın döneminde maske takma zorunluğu ve diğer yasaklara ilişkin cezaları yatıranlar vergi dairelerine başvurarak parasını geri alabilecek. Anayasa Mahkemesi, salgın döneminde tahsil edilen cezaların "iade edilmez" hükmünü anayasaya aykırı buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ödenen para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edilerek, ödenen paraların geri alınmasının yolu açıldı. Yüksek yargının kararında yasanın yürürlüğe girmesi sonrası cezalardan vazgeçilmişken, önceden ödenmiş olan cezaların geri ödenmemesinin mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilke- sine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.
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Salgın cezaları iade edilecek
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