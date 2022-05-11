Samsun-Çarşamba Havalimanı 4 ayda 365 bin 769 kişiye hizmet verdi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, geçen Nisan ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 85 bin 879 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Dağlı, "DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2021 yılı Nisan ayında 53 bin 556'sı iç hat, 4 bin 356'sı da dış hat olmak üzere toplam 57 bin 912 olan yolcu trafiği, 2022 yılı Nisan ayında iç hatta 74 bin 726, dış hatta 11 bin 153, toplamda ise 85 bin 879 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1198'i iç hat, 108'i de dış hat olmak üzere toplamda 1306, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 799 ton olmuştur. Ocak-Nisan döneminde ise toplam yolcu trafiği 365 bin 769, uçak trafiği 4 bin 42, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 571 ton olarak gerçekleşmiştir" dedi.



