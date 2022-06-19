Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 19.6.2022 15:38 Son Güncelleme: 19.6.2022 15:51

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

AA
Samsun’da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlıklar devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesinden, çevre düzenlemelerine kadar birçok alandaki çalışmalarını 30 Ağustos-4 Eylül arasında yapılacak TEKNOFEST'e yetiştirmeye çalışıyor.

Belediye Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli ekipler, havalimanında yol alt ve üst yapısı, otopark alanları ve çevre düzenlemelerini yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uluslararası katılımın olacağı büyük etkinliğin kente yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi, çevre düzenlemeleri, bilim merkezi, keşif kampüsü gibi birçok konuda yatırım yaptıklarını aktaran Demir, "Bu festival de kentimiz için oldukça önemli bir fırsat. Milletvekillerimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA