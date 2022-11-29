Samsun’dan yılın 10 ayında 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat

"GEÇEN YIL İLK KEZ AŞTIĞIMIZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT RAKAMINI BU YIL GEÇTİK"

Murzioğlu, en fazla ihracatın demir çelik, değirmencilik ürünleri, motorlu kara taşıtları yedek parçaları, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar ile balıklar ve kabuklu hayvanlar alanlarında yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel gayemiz, Samsun'un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Tüm zorluklara rağmen dünyanın dört tarafına ihracat yaparak Türkiye'nin ve Samsun'un gücüne güç katan müteşebbisleri kutluyorum. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın kilit noktalarından biri, hiç kuşkusuz ihracattır. Ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla firmalarımızın gücüne güç katmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki en önemli husus, sürdürülebilir artış sağlanmasıdır. Geçen yıl ilk kez aştığımız 1 milyar dolar ihracat rakamını bu yıl da geçmiş durumdayız."