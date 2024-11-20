Sana ilham yolculuğu

1952'den bu yana Türkiye'deki mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Sana, ilklerin öncüsü olma geleneği, yenilikçi ve kapsayıcı kimliğiyle kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla "Sana İlham Yolculuğu" Sosyal Sorumluluk Projesini gerçekleştiriyor.

Sana, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) ile gerçekleştirdiği Sana İlham Yolculuğu Projesi ile sırasıyla; 21-24 Eylül'de Gaziantep, 12-15 Ekim'de Kayseri, 19-22 Ekim'de Samsun, 2-5 Kasım'da Hatay'da gerçekleştirilirken, 23-26 Kasım'da İzmir'i ziyaret edecek.

Sana İlham Yolcuğu Projesi, Sana İlham Buluşmaları, Sana İlham Akademisi ve Sana İlham Noktası olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Sana İlham Buluşmaları kapsamında sevilen içerik üreticisi Saadet Algan, her ilde bir AVM'de kadın girişimcilerle keyifli, ilham verici sohbetler gerçekleştirirken, Sana İlham Akademisi ile kadın girişimciler Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından "Kendini Tanıma ve Kişiler Arası İletişim", "Dijital Okuryazarlık" ve "Kendi Markanı Yaratmak" eğitimleri alıyorlar.

Sana İlham Noktası ile, ziyaret edilen 5 ilden gıda alanında faaliyet gösteren, işletmeye sahip kadın girişimciler tarafından yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirilip, seçilerek Sana İlham Noktası Hibesi ile destekleniyor. Sana İlham Noktası'nda Sana, KAGİDER ve MÜSEM yöneticilerinden oluşan jüri üyelerinin yanı sıra Big Chefs Kurucusu girişimci Gamze Cizreli ve gazeteci Çiğdem Yılmaz gibi değerli isimler de yer alıyor. İşletmelere verilecek hibenin ise il başına 100 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL olması planlanıyor.

SANA PAZARLAMA DİREKTÖRÜ UYSAL: "BU YOLCULUĞU VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLİYORUZ"

Sana İlham Yolculuğu Projesi'ne ilişkin konuşan Sana Pazarlama Direktörü Deniz Kalafat Uysal, şunları söyledi:

"Hemen herkesin bildiği gibi Sana'nın ülkemizde köklü bir geçmişi var. Sana 1952 yılından bu yana Türkiye için durmaksızın çalışan, ilklerin öncüsü bir marka. İnşa edilen okullar, çocuk felcine karşı aşı kampanyaları, yeni nesillerin yeterli beslenebilmesi için gıda destek projeleri, tüm Türkiye'yi kasıp kavuran Sana konserleri ve daha niceleri... Bugünse geçmişten aldığımız bu güçle "Sana İlham Yolculuğu" için bir aradayız. Sana olarak kadınların mutfakta ya da mutfağın dışında, kurduğu her hayali gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Bu yolculuğu var gücümüzle destekliyoruz. Projemiz ile kadın girişimcilerin hayallerini bir adım öteye taşımalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz."

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel ise kadın girişimcilere yönelik desteklerin sürdürülebilir olmasının son derece önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Türkiye'de kadına yapılan her desteğin aileye, topluma büyük katkılar sağladığına şahit oluyoruz. KAGİDER olarak Sana İlham Yolculuğu Projesi'nin paydaşı olmaktan son derece mutluyuz. Projemize katılan kadın girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak bizim için gurur verici."

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Başkanı Doç. Dr. A. Talat İnan da projenin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sana İlham Akademisi eğitimlerine değerli akademisyenlerimiz ile destek oluyoruz. Kadın girişimcilerin ihtiyacı olan eğitimlerin onlar için faydalı olacağına şüphem yok." diye konuştu.