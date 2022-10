Sanal şans oyunlarına büyük ceza geliyor

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, içinde KYK borç faizlerinin silinmesinin de yer aldığı Torba Yasa Teklifi, her binanın mini bir santrale dönüştürülmesinden sanal şans oyunlarına ağır cezaya kadar birçok alana ilişkin önemli düzenleme içeriyor. Yasa teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:BİNALARDA ÜRETİP SATABİLECEKLER: Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı için adeta her ev bir santrale dönüştürülebilecek. Binaların gereksinimi karşılamak için çatı ya da dış duvarlarına kurulan, kurulu azami gücü 50 kilovata kadar olan sistemlerden elde edilen elektrik (ihtiyaç fazlası) tedarik şirketlerine satılabilecek ve bunlar gelir vergisinden muaf olacak. Daha önce 25 kilovata kadar olan sistemlere muafiyet tanınıyordu.SANAL OYUNLARA HAPİS CEZASI: Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlarırn internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.TURİZM DÜZENLEMESİ: Rekordan rekora koşan turizm sektörüne bir destek daha geldi. Turizm işletmelerinden alınan turizm payı oranları azaltılacak, deniz turizmi araçlarından pay alınması uygulamasına ise son verilecek.BANKALARDA VERİ GÜVENLİĞİ: Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinde önemli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken usul ve esasları belirleme yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na veriliyor.KAÇAK AKARYAKIT: Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.İÇME SULARI: Şehirlerin içme sularının temiz ve güvenli olması için sürekli yaptırılan her türlü tetkik ve tahlil bedellerinden il özel idarelerince 30 Eylül 2022'ye kadar ödenmemiş olan alacak tutarları silinecek.