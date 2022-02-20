Sanal topraklar kapış kapış gidiyor metav ‘arsa’

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye
'de de güvenli liman olarak görülen gayrimenkul, metaverse sanal dünyasında da popüler oldu. Son dönemde Metaverse evreninde satışa sunulan arsalara yoğun talep gelmesi hatta sahibinden.com'da satışa çıkarılmasıyla gayrimenkul, sanal ortamda da yatırımcıların radarına girdi. Öyle ki, 15 bini İstanbul
'da olmak üzere, Türkiye'de toplam 30 bin arsa satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi İstanbul'un sembol alanları ise çoktan tükendi. İstanbul'daki Metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Peki, Metaverse evreninde arsa sahibi olmak için ne yapmak gerekiyor? Önce dijital bir cüzdan oluşturulması gerekiyor. Sonra sanal arazi satan firmaları araştırıp, araziyi satan platform üzerindeki coinler veya sanal cüzdan üzerinden kripto para ile arsa alımı yapılıyor.
MALIYETI 200 LİRA
Kullanıcıların en çok rağbet gösterdiği platformlar arasında Decentraland
, Sandbox
, Axie ınfınıty, OVR, Upland ve Cryptovoxels
bulunuyor. Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, en çok kullanılan platformlar üzerinden yaklaşık 200 TL ile cüzdan bağlantısını gerçekleştirdikten sonra, tarayıcıyı destekleyen bir eklenti ile bağlanmak gerektiğini söyledi. Öğüt, "Bu eklenti üzerinde 'Akıllı Kontrat' destekli cüzdanınızı oluşturarak satım alım gerçekleştirilebilirsiniz. Bu aşamada sizden kim olduğunuzu tanımlayacağınız kimlik bilgileri de isteniyor. Sonrasında tanımlı cüzdanınız ile işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Özetle bu aşamadan sonra sadece kredi kartınız ve kimlik belgeniz tüm işlemler için yeterli" diye konuştu.
ARTAR YA DA BATAR
Metaverse dünyasındaki gayrimenkuller genelde Ethereum blok zinciri
üzerinde korunan NFT'ler olarak el değiştiriyor. NFT olarak sunulan bir arsayı satın almak ile NFT olarak satılan bir tabloyu satın almanın hiçbir farkı olmadığını belirten Görkem Öğüt, şunları söyledi: "Ürünün değer kazanıp kazanmaması platformun başarısına bağlı. Geçmişte Bitcoin
'de yaşanan ilgi sonucu yüksek değer artışının bu platformlardan birinde yaşanması durumunda artış görülebilir."
DIKKATLI OLUNMALI
Uzmanlar internet üzerinden yapılan her işlem gibi, burada da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Metaverse evrenlerinde yapılan satın almalarla ilgili bir denetim bulunmadığına dikkat çeken Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, "Metaverse için yasal boşluk bırakmamak adına yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulacak. Siber güvenlik gibi temalara odaklanmak doğabilecek zararları minimize etmek açısından oldukça önemli" dedi.
EMLAKÇILAR OFİS AÇIYOR
METAVERSE, markaların da radarına girdi. RE/MAX Türkiye de metaverse evreninde ofis açtı. RE/MAX Türkiye Pazarlama Direktörü Kerem Çiçek, "Dünyanın en bilinen metaverse evreninde çok şık bir ofis oluşturduk. Türkiye'deki 5 bin RE/MAX çalışanı, ofisimizde vakit geçirebilecek, müşterileriyle birlikte sanal ofisimizi deneyimleyebilecekler. Toplantılarımızı da artık yavaş yavaş Metaverse ofisimize taşıyacağız" diye belirtti. Aşçıoğlu Grup da Selenium Park projesini metaverse dünyasına taşıdı. Proje artık Metaverse dünyasında da yükselecek. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, dijitalleşen dünyada günümüz trendlerini takip ettiklerini ve özellikle tüketicilerin dijitalleşme odaklı eğilimlerini izleyerek bu çerçevede adımlar atmayı sürdürdüklerini belirtti.