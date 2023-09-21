Sanatın kalbi bu yıl da AKM’de atacak! Beyoğlu Kültür Yolu Festivali şehre renk katacak

'Türkiye'ye Değer' vizyonuyla yaşamın her alanında teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürmeye odaklanan Türk Telekom, kültür sanatın destekçisi olmayı sürdürüyor. Yüksek teknolojik birikimini Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatla harmanlayan Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sekizinci durağı olacak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden özel etkinliklerle festival coşkusunu katlıyor.

Türkiye'nin 11 farklı şehrini kültür sanat etkinlikleriyle renklendiren Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin İstanbul ayağı 30 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sanatın kalbinin attığı Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek dokuz farklı müzisyen ve müzik grubu, en sevilen şarkılarını İstanbullular için söyleyecek. Festival süresince ziyaretçiler, pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün son dönemin en beğenilen filmlerini açık havada izleyecek. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.

KONSERDEN SİNEMAYA, OYUNDAN SÖYLEŞİYE DOLU DOLU FESTİVAL

Türk Telekom'un yeni nesil teknolojilerini sanatla birleştirdiği Atatürk Kültür Merkezi'nde dijital deneyimler sunan Robot Cafe'si ve Türk Telekom Prime Lounge festival boyunca ziyaretçilere kapısını açıyor. Konserler ve film gösterimleriyle şehrin havasını değiştiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, oyunseverler için düzenlenecek yüksek katılımlı GAMEON Weekend etkinliği, ödüllü sahne yarışmaları, fotoğraf sergisi ve söyleşilerle misafirlerine dolu dolu bir festival yaşatmaya hazırlanıyor.