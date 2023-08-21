Sanayi Bakanlığı 1.249 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Haziran ayı için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yatırım teşvik belgeleri toplam sabit yatırım tutarı 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 TL olurken, öngörülen istihdam 32 bin 98 olarak belirlendi.

Söz konusu teşviklerle gerçekleştirilecek ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 95 milyon 222 bin 977 TL oldu.

Aynı ayda, tamamlama vizesi yapılan 243 adet yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 9 milyar 867 milyon 135 bin 983 TL olurken, istihdam 12 bin 605 olarak açıklandı. Teşvikler için ithal makine ve teçhizat makina tutarı 709 milyon 838 bin 944 TL olarak hesaplandı.

İptal edilen yatırım teşvik belgesi sayısı ise 27 adet oldu. Söz konusu iptal edilen teşvikler ile 843 milyon 167 bin 35 TL teşvik ve 1.026 kişilik istihdam öngörülmüştü.