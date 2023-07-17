Sanayi Bakanlığı, Mayıs ayında 1.503 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Mayıs ayı için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yatırım teşvik belgeleri toplam sabit yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 TL olurken, öngörülen istihdam 27 bin 938 olarak belirlendi.

Söz konusu teşviklerle gerçekleştirilecek ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 11 milyon 637 bin 867 TL oldu.

Aynı ayda, tamamlama vizesi yapılan 294 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 5 milyar 584 milyon 72 bin 949 TL olurken, istihdam 14 bin 465 olarak açıklandı. Teşvikler için ithal makine ve teçhizat makina tutarı 317 milyon 636 bin 482 TL olarak hesaplandı.

İptal edilen yatırım teşvik belgesi sayısı ise 61 oldu. Söz konusu iptal edilen teşvikler ile 1 milyar 108 milyon 905 bin 832 TL teşvik ve 2.055 kişilik istihdam öngörülmüştü.