Sanayi bölgeleri işçiye lojman arıyor

İstanbul'da son dönemde yaşanan olağanüstü kira artışları Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) fabrikaları da etkilemeye başladı. Çalışanlarının bu konuda büyük mağduriyet yaşadığını gören işverenler, kolları sıvayarak çözüm arayışına yöneldi. Bazı işverenler işçilerini kaçırmamak için kira desteği vermeye başlarken, bazıları da özellikle bekar çalışanlar için söz konusu OSB'lerin içinde lojman inşa etmeyi gündemine aldı. Bugün en düşük kiranın asgari ücretle yarıştığı İstanbul'daki mevcut resmin üretimin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen sanayiciler, kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırlamanın ise hiçbir yerde uygulanmadığından yakınıyor. Halen 5 bin firmanın bulunduğu Hadımköy ve civarindaki Organize Sanayi Bölgeleri çalışanları için lojman ve kalacak yer temini için çalışmalarına hız verdi.İstanbul civarındaki şehirlerde kurulan yeni OSB'lerin yönetimleri, sanayi bölgelerine lojman projelerinin eklenmesini gündemlerine aldı. Konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuran sanayiciler, kendilerine ücretsiz yer tahsisi yapılması durumunda böyle bir çalışmanın da hızlıca başlatabileceğini ifade ettiler. Öte yandan birçok önemli üretim tesisine ev sahipliği yapan Çerkezköy ve Kapaklı'ya da yoğun bir işçi göçü başlamış durumda. SABAH'a konuşan sanayiciler, "Çalışanlarımızın giderlerindeki en önemli kalem artık kira oldu. Birçok çalışanımız İstanbul'da yaşayamadığı için şehri terk etmek zorunda kaldığından yakınıyor. Bu durumun fırsat bilen bazı fabrikalar da işçilerimizi cazip transfer teklifleriyşle kendilerine çekmeye çalışıyorlar" diyor. Bunun yanı sıra bazı fabrikaların işçilerini desteklemek için el altından çalışanlarına kira yardımı yaptığı da ifade ediliyor. Ancak çalışanlar arasındaki maaş dengesini bozmamak için bunun resmi olarak değil de daha çok prim şeklinde el altından verildiği belirtiliyor.ARTAN kira fiyatları ülke gündeminde ilk sıralardaki yerini korurken, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan gerginlikler de tırmanıyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bu konuda mağduriyet yaşanmamaması için kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli kurala dikkat çekti. Yeniocak, bu kuralları şöyle sıraladı: "En çok merak edilen konuların başında, sözleşmelerin bitiminde ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarıp çıkaramayacakları konusu geliyor. Sözleşme süresi bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz! Ev sahibi kira artışını serbestçe yapamaz. Çünkü yapılacak kira artışları kanunla sınırlandırılmıştır. Ev sahipleri, kira sözleşmelerinde kira bedelinin artırılması için 5 yıldan sonra kira tespit, öncesinde ise uyarlama davası açabilirler. Kiradaki ev ya da işyerinin satılması, kiracının serbestçe çıkarılabileceği anlamına gelmez. Ev sahibinin elinde tahliye taahhüdü varsa, kiracıyı çıkarmak için başka bir şeye ihtiyaç kalmaz. Eğer kiracı bu belgeyi imzalamışsa ev sahibinin taahhüt edilen tahliye tarihinde kiracının çıkmasını isteyebilir. Kiracı taahhüde rağmen çıkmazsa ev sahibi taahhhüde dayanarak hızlıca tahliyeyi sağlayabilir."