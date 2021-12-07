Sanayi bölgelerinin yıldızları açıklandı

Oyak Renault 2.2 milyar dolar ihracatla lider olurken, Tofaş 1.5 milyar dolar ile ikinci, Bosch ise 847 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.



OSB'NİN YILDIZLARI AÇIKLANDI

Türkiye'de ilk defa sanayi bölgelerinde en fazla ihracat, yurt içi ciro ve vergi öncesi kar yapan, istihdam yaratan, kadın istihdam eden ilk 100 firma ile en fazla yatırım, Ar-Ge harcaması, dijitalleşme yapan, patent ve marka tescil sahibi 50 firma belirlendi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, en fazla ihracat yapan ilk 100 firmanın geçen yıl 1.2 milyar dolarla Türkiye ihracatının yüzde 6.7'sini gerçekleştirdiğini, en büyük payı otomotiv endüstrisinin aldığını söyledi. Yeşil OSB çalışmaları kapsamında atık su arıtma tesisleri, yeşil alanların artırılması, geri kazanım ve sıfır atık çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Başkan Kütükçü'nün paylaştığı "OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırması sonuçları şöyle:



MARMARA BAŞI ÇEKTİ

İlk 100 firmanın yurt içi ciro toplamı 147.5 milyar liraya ulaştı. En fazla yurt için ciro yapan sektörün demir ve demir dışı metaller oldu. Ahlatcı Metal Rafineri AŞ 31.4 milyar lirayla başı çekti.