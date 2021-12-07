Sanayi bölgelerinin yıldızları açıklandı

Türkiye sanayisinin kalbi, bulundukları bölgelerin dinamosu olan organize sanayi bölgeleri geçen yıl 11.2 milyarlık ihracat, 8 milyar liralık yatırıma imza attı. Oyak Renault ihracat, Tofaş da yatırım şampiyonu oldu. Sayıları 358'e ulaşan, Türkiye sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren sanayi bölgelerinde 5.3 milyar liralık ihracatla otomotiv sektörü başı çekti.
Oyak Renault 2.2 milyar dolar ihracatla lider olurken, Tofaş 1.5 milyar dolar ile ikinci, Bosch ise 847 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
OSB'NİN YILDIZLARI AÇIKLANDI
Türkiye'de ilk defa sanayi bölgelerinde en fazla ihracat, yurt içi ciro ve vergi öncesi kar yapan, istihdam yaratan, kadın istihdam eden ilk 100 firma ile en fazla yatırım, Ar-Ge harcaması, dijitalleşme yapan, patent ve marka tescil sahibi 50 firma belirlendi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, en fazla ihracat yapan ilk 100 firmanın geçen yıl 1.2 milyar dolarla Türkiye ihracatının yüzde 6.7'sini gerçekleştirdiğini, en büyük payı otomotiv endüstrisinin aldığını söyledi. Yeşil OSB çalışmaları kapsamında atık su arıtma tesisleri, yeşil alanların artırılması, geri kazanım ve sıfır atık çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Başkan Kütükçü'nün paylaştığı "OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırması sonuçları şöyle:
MARMARA BAŞI ÇEKTİ
İlk 100 firmanın yurt içi ciro toplamı 147.5 milyar liraya ulaştı. En fazla yurt için ciro yapan sektörün demir ve demir dışı metaller oldu. Ahlatcı Metal Rafineri AŞ 31.4 milyar lirayla başı çekti.
İhracatta Marmara Bölgesi OSB'leri lider oldu, bunların başında Bursa, Gaziantep ve İstanbul geldi. En çok ihracat yapan ilk üç firma otomotiv endüstrisinde yer alan Oyak Renault, Tofaş ve Bosch oldu. Tofaş 1.8 milyar liralık vergi öncesi karlılıkla ilk sırada bulunuyor. Ü
128 BİN İSTİHDAM YARATTI
En fazla istihdam sağlayan ilk 100 firma 128 bin kişiye iş kapısı açtı. Bu firmaların istihdam profiline bakıldığında ise toplam 22 bin 649 beyaz yakalı, 105 binden fazlası mavi yakalı, 18 bin kadın ve 110 bin erkek olduğu görüldü. En fazla istihdam yapan firma 7 bin kişi ile Oyak Renault Otomobil olarak belirlendi. Kadın istihdamında ise tekstil ve otomotiv endüstrisi öne çıktı. En fazla kadın istihdamı sağlayan firma 1200 kadın personelle Deniz Tekstil oldu.
50 FİRMADAN 8 MİLYAR YATIRIM
Geçen yıl en fazla yatırım yapan 50 firma toplam 8 milyar liralık kaynak ayırdı. Tofaş 868.3 milyon liralık yatırım miktarıyla bu alanda birinci oldu Gaziantep'in öne çıkan firmalarından biri olan Merinos, 2020 yılında 618 milyon 53 bin TL yatırım gerçekleştirdi. Listede üçüncülüğe yerleşen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş ise 617 milyon 59 bin TL ile Bursa'nın güçlü firmalarından biri olarak listede yerini aldı.
1.4 MİLYARLIK AR-GE HARCAMASI
Ar-Ge harcamalarında otomotiv, makine ve kimya sektörlerinin öncü oldu ve ilk 50 firma 1.4 milyar dolar Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Patent sayısına göre ilk 50'de olan firmalar toplamda 922 patente ulaştı. Dijitalleşme çalışmalarına göre ilk 50 firma toplamda 89,4 milyon lira harcama yaptı. Bilim İlaç firması patent listesinde 258 adet patent ile ilk sırayı alırken, Bursa OSB'de bulunan Bosch'un 114 ve Demirtaş OSB'de yer alan Tofaş'ın 96 patenti bulunuyor. Otomotiv endüstrisi 15 firma ile OSB'lerde en fazla Ar-Ge harcaması yapan firma sayısıyla listeye ağırlığını koymuş durumda. En fazla Ar-Ge harcaması yapan firma ise Bursa Demirtaş OSB'den TOFAŞ. Otomotivi 6 firma ile makine sanayisi ve tekstil izliyor. Üçüncü sırada 5 firma ile kimya sanayii bulunuyor.