Sanayi Komisyonu’ndan TOGG’a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye
'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. TOGG'un Bilişim Vadisi
'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi.
Komisyonun CHP'li Üyesi Tahsin Tarhan
, TOGG'un direksiyonuna geçerken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş
, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Varank, TOGG'un Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek bir işaret fişeği olduğunu ifade ederek "Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" dedi.
Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte vadide bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.
C SEGMENT SUV'U İNCELEDİLER
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik
'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Karakaş, Gemlik'teki fabrikanın 1.2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa
'ya yakın Kocaeli
'ne yakın" dedi.
Karakaş, önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyecek olan segmentin C SUV olduğunu kaydederek, "Bizim büyüyen pazara girmemiz lazım" diye konuştu. Daha sonra Varank ve beraberindekiler, TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. 2022'nin sonunda TOGG'un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Varank, şöyle konuştu: "Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak TOGG'un 2030 yılına kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik'te 1.2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek."