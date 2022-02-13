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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Sanayi Sicil Kanunu değişiyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Sanayi Sicil Kanunu değişiyor
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, üretim sektöründen veri toplayarak sanayi politikasının oluşturulmasında kullanılan 65 yıllık Sanayi Sicil Kanunu'nu değiştirmek için harekete geçti. Hazırlanan mevzuat taslağına göre, sanayi işletmelerinin tesis, bilişim altyapısı, yerli ve yabancı sermayesi, makine, ürün, kapasite, hammadde, Ar-Ge, enerji, istihdam, ciro, fiili üretim, ithalat, ihracat gibi verileri toplanacak. İmalat, madencilik, elektrik, gaz üretim sektörlerini kapsayacak ve gerekirse kapsamı genişletilecek düzenlemeyle, kamuya ait işletmelerden de bilgi alınacak. Taslağa göre, sanayi işletmeleri, üretime başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden beyanname doldurarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderecek. Yeni kurulmuş sanayi işletmeleri, üretime başlamadan önce, faaliyetlerinin sanayi siciline kaydının uygun olduğuna dair bakanlıktan görüş almak zorunda alacak. Faaliyetlerine ara veren işletmeler, bakanlığa bildirimde bulunacak.
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Sanayi Sicil Kanunu değişiyor
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