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Giriş Tarihi: 9.8.2024 10:57 Son Güncelleme: 9.8.2024 11:06

Sanayi üretim endeksi azaldı

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 4,7 azalış gösterdi.

AA
Sanayi üretim endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 6,9 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 8,4 azalış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 12,4 9,1 16,9 66,8 42,7 23,9 9,9 13,1 8,6 8,7 10,9 13
2022 6 12,3 8,1 9,4 7 8,1 2 0,9 0,1 2,3 -1,7 1,7
2023 4 -8,8 0,4 -1,3 0,1 1 8,1 3,5 5,1 2,7 2 2,3
2024 1,3 11,1 4,6 -0,7 0,1 -4,7

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Sanayi üretim endeksi azaldı
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