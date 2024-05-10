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Giriş Tarihi: 10.5.2024 10:13 Son Güncelleme: 10.5.2024 10:41

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

AA
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,6 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 12,5 9,2 17 66,8 42,5 24 9,7 13,1 8,7 8,7 11 13,1
2022 6 12,3 8,1 9,4 7 8,1 2 0,9 0,1 2,3 -1,7 1,7
2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,8 8,3 3,5 5,1 2,7 2 2,3
2024 1,3 11,2 4,3
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Sanayi üretim endeksi yıllık bazda arttı
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