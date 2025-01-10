Sanayi üretimi 6 ayın en yükseğinde

Sanayi üretiminde aylık bazda artış Mart 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda 20 ayın zirvesine çıkarak yüzde 2.9, yıllık bazda yüzde 1.5 arttı. Yıllık bazda artış da 8 ayın en güçlü artışı olarak kayda geçti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 arttı. Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6.6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.1 artış gösterdi.

İŞSİZLİK KASIMDA GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. Ekimde işsizlik yüzde 8.8 olarak kaydedilmişti. Genç nüfus işsizliği yüzde 15.8 olarak izlenirken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 28.2 olarak kaydedildi. Kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 49.6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.1 iken kadınlarda yüzde 32.4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı yüzde 54.2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.1 iken kadınlarda yüzde 36.7 oldu.



OVP'DEN SONUÇ ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız ile belirlenen ana çerçevede, gerçekçi bir zeminde, güven ve istikrar ile sonuç alıyoruz. Ekonomimizdeki olumlu ivme, işgücü piyasası ve sanayi üretimindeki güçlü performansla desteklenmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6'ya gerilemiştir. 2024 yılı kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 986 bin yeni istihdam ekonomimize kazandırılmıştır. İşsizlik oranı kadınlarda geçen aya kıyasla 0.5 puan azalırken, gençlerde işsizlik oranındaki düşüş son iki ayda 1 puana ulaşmıştır. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimimiz toparlanmış, kasım ayında aylık yüzde 2.9, yıllık bazda ise yüzde 1.5 oranında artış kaydetmiştir. Kararlı bir şekilde uyguladığımız politikalarla enflasyonu düşürürken, dengeli büyüme yaklaşımı ile istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refah sağlanmaktır" dedi.