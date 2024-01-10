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Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:45 Son Güncelleme: 10.1.2024 10:45

Sanayi üretimi endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Sanayi üretim endeksi, Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 1,4 azalırken yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

AA
Sanayi üretimi endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. İlgili verilere göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 0,03 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azalış gösterdi.

Bazı verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 11,4 8,9 16,6 66,1 40,9 23,9 10 14 8,9 8,6 11,3 14,4
2022 8,5 14,1 10,3 11,7 9,7 9,6 3,2 1,9 1,2 3,3 -1 -0,4
2023 4,6 -8,2 0,4 -1,3 0,2 0,2 7,6 3,1 4,1 1,3 0,2

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Sanayi üretimi endeksi verileri açıklandı
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