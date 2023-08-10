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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Sanayi üretimi haziranda % 1.6 arttı

Sanayi üretimi haziranda % 1.6 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, yaşanan deprem felaketine rağmen haziranda da aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda yüzde 0.6 artış gösterdi. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.6 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 3.4 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 2.1 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 10.47 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda mayısa kıyasla yüzde 1.6 arttı. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 2.3 artış kaydetti.
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Sanayi üretimi haziranda % 1.6 arttı
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