Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 düştü. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 1,2 gerileme oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,6, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,9, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,4 azaldığı görüldü.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, kasımda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama 2019 -7,6 -5 -1,8 -4,1 -1,9 -2,9 -1,3 -3,9 3,4 3,9 4,8 9 -0,5 2020 7,8 8,1 -1,6 -31,4 -18,3 -0,2 4,8 10,3 8 10,4 11,2 9 1,6 2021 11,4 9 16,5 66 41 23,9 10 13,9 8,9 8,6 11,2 14,4 17,47 2022 7,6 13,3 9,8 10,8 9 8,8 2,5 1,1 0,5 2,5 -1,3

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları da şöyle: