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Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:49

Sanayi üretimi yıllık bazda yükselişte

DHA
Sanayi üretimi yıllık bazda yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıklamasıyla sanayi üretiminin, aylık yüzde 6,2 azaldığı; yıllık yüzde 2,4 arttığı kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ten yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi, yıllık yüzde 2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık ise yüzde 6,2 azaldı Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.

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Sanayi üretimi yıllık bazda yükselişte
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