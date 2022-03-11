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Giriş Tarihi: 11.3.2022 10:41 Son Güncelleme: 11.3.2022 10:51

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık %2,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı
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